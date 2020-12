De Syriëstrijder die ouderschapsverlof opnam — en 13 lotgenoten die vandaag ook hun Belgisch paspoort verliezen

“Hajoui Aziz, zonder gekende woon- of verblijfplaats in het Belgisch Rijk, die niet verschijnt en niemand voor hem.” Zo staat de in 1969 in Marokko geboren aspirant-trainer vandaag vermeld in het Staatsblad en enkele kranten, waaronder ook Het Laatste Nieuws. In een officieel bericht met name, dat zijn naturalisatie tot Belg vervallen verklaart. Hij had zijn Belgische paspoort verkregen in 2001, maar is dat nu kwijt omdat hij in september 2014 naar Syrië trok.