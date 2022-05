De Sutter zet door met plannen voor waarnemer bij overheidsbedrijven

De Sutter blijft pleiten voor aanpassing postwet: “Het is en blijft een prioritair dossier”

Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) zet door met haar plannen om onderaanneming bij pakjeskoeriers in te perken en zo het misbruik aan te pakken. “Het dossier zit niét in een impasse”, benadrukte ze in de Kamer. De minister wil een aanpassing van de postwet naar aanleiding van de wanpraktijken bij pakjesleverancier PostNL.

21 april