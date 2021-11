De Sutter wil wantoestanden bij PostNL aanpakken via aanpassing postwet: “Daens-toestanden”

Minister van Post Petra De Sutter (Groen) komt met een wetsvoorstel om de pakjessector te hervormen, naar aanleiding van de wantoestanden bij onder meer PostNL. “We moeten zorgen dat de lat hoog genoeg gelegd wordt qua voorwaarden voor de mensen die in deze boomende sector van e-commerce werken”, zegt De Sutter. “Het aantal online bestellingen neemt enorm toe. Maar het wordt hoog tijd dat we het ook gaan reguleren. Dat is duidelijk onvoldoende het geval op dit moment.” Intussen staat ‘VTM Nieuws’-journaliste Greet Henderix in Lummen waar net ook een inval bij DPD geweest is.

De sociale inspectie, de RVA en de douane deden maandag een grote inval in depots van PostNL in Mechelen, Wommelgem en Ardooie. Aanleiding was undercoveronderzoek van HLN en ‘VTM Nieuws’. Journalist Joppe Nuyts draaide een tijd mee als undercover werknemer en kon zelf vaststellen hoe het eraan toeging: uitbuiting, zwartwerk, tot zelfs het inschakelen van minderjarigen. “Die kinderen waren het schrijnendste wat ik meemaakte”, zegt Nuyts er onder meer over.

Inval bij DPD in Lummen

Dinsdag vielen inspecteurs binnen bij pakjesdienst DPD in Lummen, kon ‘VTM Nieuws’ vaststellen. “We weten van vakbond ABVV dat er verschillende inbreuken zijn vastgesteld”, zegt ‘’VTM Nieuws’-journaliste Greet Henderix ter plaatse. “Welke inbreuken, dat weten we niet. We weten wel dat het depot hier achter ons niet is verzegeld.” Maandag werd het depot in Wommelgem wel verzegeld, nadat onder meer inbreuken werden vastgesteld voor zwartwerk bij chauffeurs van onderaannemers.

Of de inspectie bij DPD te maken heeft met de invallen van maandag bij PostNL? “De timing is alleszins heel opmerkelijk. De arbeidsauditeur die de actie gisteren heeft geleid was van deze actie alvast niet op de hoogte”, zegt Henderix. “Bij DPD zijn ze niet geschrokken”, klinkt het ook. “Regelmatig zijn er controles en die juichen ze ook toe, zeggen ze. Zij stellen dat ze samenwerken met onderaannemers om pakjes te bezorgen en zeggen er ook voor te willen zorgen dat mensen bijvoorbeeld niet langer dan negen uur per dag werken, maar dat ze daar zelf niet altijd controle over hebben. Als er via deze acties inbreuken worden vastgesteld, kunnen ze ervoor zorgen dat de samenwerking met die onderaannemers beëindigd wordt.”

Postwet

Uitbuiting, sociale fraude, kinderarbeid... “dat zijn 19de-eeuwse toestanden die Daens (priester Adolf Daens, red.) destijds heeft aangeklaagd. De ‘moderne slaven’ van de e-commerce worden ze ook weleens genoemd”, stelt bevoegd minister Petra De Sutter dinsdag in een reactie op de gebeurtenissen. “Dat kan natuurlijk niet in 2021 in ons land. Dat heeft onder meer te maken met de onderaannemingen die voor de pakjesleveringen zorgen, waar heel vaak schijnzelfstandigen tewerkgesteld worden.”

“We moeten echt werken aan betere arbeids- en loonsvoorwaarden voor die mensen. De manier om dat te doen, wat mij betreft, is via de postwet. We kunnen een wetsontwerp voorstellen waarin bepaalde standaarden worden opgelegd aan pakjesleveranciers, ook wat betreft het aantal mensen met een vast contract die ze moeten in dienst hebben. Dat gaat een einde kunnen maken aan de schijnzelfstandigen bij de onderaannemingen, een achterpoortje dat we absoluut moeten sluiten, zodat niemand zich daarachter kan verbergen.”

Hoger op de agenda

De Sutter was met haar kabinet al bezig aan dat wetsontwerp, het komt nu vermoedelijk in een stroomversnelling door wat HLN en ‘VTM Nieuws’ aan het licht hebben gebracht. “E-commerce staat al langer op de agenda, we zijn al een tijd aan het kijken hoe we die wantoestanden kunnen aanpakken. De reportage en de invallen van gisteren zullen er nu natuurlijk voor zorgen dat het nog veel hoger op de agenda komt", aldus de minister.

“Ik hoop dat we heel snel een wettelijke regeling kunnen vaststellen die overal in ons land toepasbaar zal zijn, ook voor buitenlandse ondernemingen die hier hun activiteiten ontplooien.”

Quote Het gaat vaak over die extra snelle leveringen waar de bedrijven ons zélf mee lokken: iemand betaalt de prijs daarvoor

Snel, sneller, snelst

De minister herhaalt ook haar oproep om de pakjessector met nog andere ingrepen weg te sturen van een race to the bottom. “We weten uit onderzoek dat veel mensen er geen probleem mee hebben om twee, drie dagen te wachten op hun bestellingen, die dan op een normale manier geleverd worden. Het gaat over die extra snelle leveringen waar de bedrijven ons zélf mee lokken: iemand betaalt de prijs daarvoor. Dat is een ecologische prijs, want ook op het vlak van duurzaamheid is dat echt een probleem. Én dat is een sociale prijs, met problemen rond arbeidsvoorwaarden, met mensen die ’s nachts snel die pakjes maken en snel moeten komen leveren.”

“Nu wordt dat niet verrekend in de prijs aan de consument", aldus De Sutter. “Ik vind het heel logisch dat een levering die normaal gebeurt minder gaat kosten en dat een snelle levering iets meer kost.”

