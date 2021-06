De Sutter wil oude postzegels in Belgische frank nog een tijdje hun waarde laten behouden

De laatste postzegels in Belgische frank werden verkocht in 2002, de laatste postzegels in euro dateren van 2011. Sindsdien gaan in België enkel nog postzegels over de toonbank met een frankeereenheid (1, 2, 3 ?). Van alle brieven die nu verstuurd worden, hebben er 0.25 procent nog een postzegel in Belgische frank en 1 procent in euro.