De Sutter wil meer IT’ers en zorgprofielen bij federale overheid

Steven Van Gucht: “Aantal besmettin­gen daalt licht, maar dat betekent niet dat voorspelde stijging zich komende weken niet zal doorzetten”

10 september Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land daalt licht, maar dat betekent niet dat de voorspelde stijging zich de komende weken niet zal doorzetten. In het worst case-scenario zou de kaap van de 1.000 coronapatiënten op intensieve zorg bereikt kunnen worden. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd tijdens een briefing over de epidemiologische situatie in ons land.