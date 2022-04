De Sutter wil greep overheid op Bpost en Proximus vergroten

Bpost-top op de rooster voor deal met Golden Palace

De top van bpost is dinsdag in de Kamer op de rooster gelegd over de verkoop van krantenwinkeldochter Ubiway aan gokgroep Golden Palace. Gedelegeerd bestuurder Dirk Tirez toont begrip voor de vragen en bezorgdheden over de deal, maar volgens hem heeft Golden Palace garanties gegeven over de naleving van de nieuwe, strengere regels die bepalen dat gokactiviteiten een nevenactiviteit moeten blijven in krantenwinkels.

15 maart