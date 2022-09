De Sutter: “Verlinden heeft misschien wat te snel gecommuniceerd over Doel 3 en is teruggefloten”

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden (CD&V) vroeg afgelopen week aan het FANC of de ontmanteling van kernreactor Doel 3 op een veilige manier uitgesteld kan worden. Dat zou het eventueel mogelijk maken om de centrale op een latere datum weer op te starten.

De minister zei in ‘Terzake’ dat de nucleaire waakhond daar positief op had gereageerd. Dat werd later ontkend door het FANC.