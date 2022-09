De Sutter opent mensenrechtenconferentie in Belgrado na geannuleerde EuroPride

De Sutter spreekt er in het gezelschap van afgevaardigden van de Verenigde Naties en mensen uit Europese Instellingen. "We mikken ook op een bezoek aan een plek waar LGBTQ+’ers samenkomen. Zo kan ik zelf praten over hun mensenrechtensituatie daar. Daarnaast zal er intens contact zijn met onze ambassade en de mensen die we daar zullen ontmoeten."

Keerpunt

"Ik heb het gevoel dat we in sommige landen op een keerpunt staan. De achteruitgang van LGBTQ+-rechten, en mensenrechten in het algemeen, kan niet ongehinderd blijven gaan. Daarom is ons land van plan om de Europese Commissie te steunen in de zogenoemde inbreukprocedure tegen Hongarije", aldus De Sutter. Concreet is België van plan om in de rechtszaak voor het Europees Hof van Justitie juridische argumenten aan te dragen waarom volgens ons land het EU-recht werd geschonden door Hongarije.