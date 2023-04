De Sutter: "Minder belasting voor wie wil leveren met elektrische bestelwagen"

“Verbied pick-uptrucks in onze steden en gemeenten”

Na het dodelijke ongeval met een Dodge Ram op de E40 laait de discussie over pick-uptrucks weer op. In ons land is haast 40 procent van de auto’s een SUV of terreinwagen. Maar wie begaan is met verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en klimaat moet zijn pijlen ook op de pick-uptruck richten. De verkoop van de fiscaal interessante ‘lichte bedrijfsvoertuigen’ zit in de lift. Experts oordelen dat er op onze wegen geen plaats is voor deze werkpaarden. Er gaan zelfs stemmen op om ze te verbieden in steden en dorpen.