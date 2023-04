De Sutter investeert 11 miljoen in beter internet op de trein

Wat betekent de komst van vierde telecomope­ra­tor? Zullen de prijzen dalen? Wanneer? En komen er nu 4.000 nieuwe zendmasten?

Telenet, Proximus en Orange krijgen er een vierde concurrent bij. Het West-Vlaamse Citymesh bouwt samen met het Roemeense DIGI een nieuw mobiel netwerk uit in ons land. Wat is de impact van een nieuwe speler op de telecommarkt? Zullen we scherpere prijzen zien? En tegen wanneer mogen we die vierde operator verwachten?