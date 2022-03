De Sutter hekelt discriminatie gehuwden en wettelijk samenwonenden rond pensioenen

De komende weken na de krokusvakantie zal de federale regering zich buigen over de pensioenhervorming. “Het is ronduit gedateerd en discriminerend dat alleen gehuwden een overlevingspensioen of een overgangsuitkering krijgen als hun partner sterft. Ons pensioenstelsel maakt een onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. Voor die laatste groep is er wettelijk niets geregeld. Dat moet veranderen. Anders lijkt ons pensioenstelsel op een museum”, vindt De Sutter.

De Groen-vicepremier legt uit dat het vooral vrouwen zijn die hier nu de gevolgen van voelen want zij leven het langst. Ze haalt er cijfers bij: “Ten eerste is het duidelijk dat het huwelijk in de klassieke zin van het woord op zijn retour is. In 2020 waren er 32.779 koppels die huwden. In datzelfde jaar telden we maar liefst 36.329 verklaringen van mensen die wettelijk gingen samenwonen. Daarnaast weten we dat bij 4 op de 5 koppels de man eerst overlijdt.”