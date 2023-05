“Ik sta recht in mijn schoenen en ga me verdedigen tegen de insinuaties”, zei De Sutter vlak voor het binnengaan. “Het is heel jammer dat dit moet gebeuren omdat er sommigen zijn die wraak willen nemen.” De Sutter schoot ook met scherp op de Franstalige socialisten van de PS. Uit een reconstructie van de krant ‘De Tijd’ bleek dat PS-voorzitter Paul Magnette samen met vicepremier Pierre-Yves Dermagne ging vergaderen in de kantoren van bpost. “Ik vind dat niet normaal’, aldus De Sutter. “Ik stel me daar net als u vragen bij.”

KIJK. De Sutter voor aanvang van de Kamercommissie: “Het is heel jammer dat dit moet gebeuren omdat sommigen wraak willen nemen”

De Sutter probeerde in de Kamercommissie duidelijkheid te scheppen. “Alle adviseurs hebben ten alle tijd integer en ter goeder trouw gehandeld”, zei de minister. Ze begreep de perceptie rond die detachering, maar “we zetten dit recht”. De Sutter onderstreepte dat ze het met die mensen “nooit heeft gehad over interne zaken”. “Ik vind het hallucinant wat er gebeurt met die twee mensen nu. Want ik ben nooit op de hoogte gebracht.”

Tijdens haar tussenkomst haalde ze vooral uit naar de lekken in de media. “Ik begrijp de walm van belangenvermenging, maar ik vraag u niet te kijken naar die walm en wat in de media staat”, aldus De Sutter. “Als u denkt dat ik voor bpost heb gereden, dan kent u mij niet. Ik zal u ook een lijstje geven van de dingen die ik gedaan heb waar bpost absoluut niet tevreden over is”, klonk de minister nog scherp.

Quote Een beginners­fout of een inschat­tings­fout: noem het zo u wilt. Het punt is dat ik een slechte praktijk uit het verleden heb doorgezet, en dat was fout Petra De Sutter, Minister van Overheidsbedrijven

“Een beginnersfout of een inschattingsfout: noem het zo u wilt. Het punt is dat ik een slechte praktijk uit het verleden heb doorgezet, en dat was fout”, gaf ze toe. “Ik duld wel niet dat er beweerd wordt dat ze gewerkt hebben in het belang van bpost en tegen het algemeen belang. De twee medewerkers zijn niet ontslagen maar wel in onderling overleg teruggegaan naar bpost. Zij waren niet meer geloofwaardig in hun werk. Zij nemen nu eerst een rustperiode en gaan na de zomer terug bij het postbedrijf aan de slag.”

Ten slotte legde De Sutter een actieplan op tafel om een aantal “constructiefouten” recht te zetten, waaronder de innige verstrengeling tussen de staat en het pakjesbedrijf. “We hebben het deksel geopend en zien nu wat er allemaal naar boven komt. We moeten nu vooruitkijken naar een andere toekomst”, reageerde de minister, verwijzend naar “bpost als het zorgenkind van de regering”. “Ik laat me niet tegenhouden.”

Oppositie stelde positie De Sutter in vraag

In totaal kreeg De Sutter een spervuur van 20 vragen in de bevoegde Kamercommissie. Oppositiepartij PVDA - die de problemen bij bpost “onbegrijpelijk” noemde - beet het spits af. Kamerlid Vindevoghel hekelde dat het “zo lang heeft geduurd om maatregelen” te nemen. “U geeft zelf aan het probleem te hebben aangepakt door ze de medewerkers op de loonlijst van uw kabinet te zetten, maar dat pas na drie jaar”.

Quote Een redder op het witte paard bent u niet, u loopt achter het paard aan en moet alle shit opkuisen Michael Freilich, N-VA

N-VA was niet onder de indruk van het terugsturen van de medewerkers naar bpost. “Ik zie dat als een afleidingsmanoeuvre”, reageerde Michael Freilich die De Sutter “zwak leiderschap” verweet. “Een redder op het witte paard bent u niet, u loopt achter het paard aan en moet alle shit opkuisen. U bent bevoegd voor Bpost, maar nooit verantwoordelijk”.

Freilich vroeg een forensische audit om alle contacten tussen het kabinet, de minister en Bpost uit te pluizen. “U hebt geen deksel geopend. Wij en de media hebben dat gedaan.” Freilich herhaalde zijn vraag om harder op tafel te kloppen. Vlaams Belang herhaalde dan weer haar vraag voor een parlementaire onderzoekscommissie en stelde ook vragen bij de positie van De Sutter. “Vindt u dat u als politiek verantwoordelijke nog geloofwaardig kan functioneren?”, stelt Barbara Pas.

KIJK. N-VA: “U bent bevoegd maar nooit verantwoordelijk”

Ook uit de meerderheid klonken er in het begin kritische stemmen. “De ravage is compleet”, reageerde Joris Vandenbroucke (Vooruit). Hij vroeg meer duidelijkheid, maar onderstreepte dat dit niet enkel een probleem is van de huidige regering. “De belastingbetaler heeft al jarenlang tientallen miljoenen euro’s te veel betaald.”

PS en Groen leken de minister te steunen. “We moeten elkaar geen stenen toewerpen, maar ervoor zorgen dat we vooruitgang kunnen boeken”, reageerde Jean-Marc Delizée (PS). “Hoe is dit bedrog van bpost zo jarenlang onder de radar kunnen blijven”, vroeg Marianne Verhaert (Open Vld) zich af, die voorstelde om een crisismanager aan te stellen bij bpost. Volgens CD&V is “er nog werk op de plank om het vertrouwen opnieuw op te bouwen”.

