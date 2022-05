De Sutter acht compromis over defensiebudget nog mogelijk: “Middelen moeten beter worden besteed”

Vicepremier Petra De Sutter (Groen) denkt dat er binnen de regering nog een compromis kan worden gevonden over het toekomstige defensiebudget. Dat zegt ze vanuit het Zwitserse Davos. “We hebben decennialang onze defensie laten verkommeren, en net zoals andere landen te weinig geïnvesteerd. Nu zitten we plots in een nieuwe realiteit. Het terug opbouwen van het leger is noodzakelijk”, aldus de vicepremier.

De Sutter is in Zwitserland voor het Wereld Economisch Forum, een jaarlijks evenement dat politici, bedrijfsleiders, ngo’s en andere groepen bijeenbrengt om ideeën uit te wisselen. Centraal staat deze keer de oorlog in Oekraïne. Onder meer NAVO-topman Jens Stoltenberg nam er al het woord. De Sutter volgde de toespraak van Stoltenberg ter plaatse. De secretaris-generaal van de NAVO had het onder meer over de oorlog en over de opgevoerde investeringen in defensie.

Binnen de federale regering wordt momenteel gepraat over het verder opvoeren van het Belgische defensiebudget. Premier Alexander De Croo (Open Vld) wil het budget tegen 2035 optrekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product, maar de groene partijen Ecolo en Groen zien dat niet zitten.

Compromis mogelijk

De Sutter benadrukte na de toespraak van Stoltenberg dat de steun voor Oekraïne in de regering unaniem is. De discussie over de Belgische defensie-investeringen tegen 2035 ziet ze echter los van de oorlog. “Het is duidelijk dat de belangrijke domeinen op vlak van veiligheid dan misschien meer met de klimaatcrisis en de energietransitie te maken zouden kunnen hebben. Het puur toespitsen op militaire uitgaven en daar grote budgettaire middelen voor vrijmaken, lijkt ons te eenzijdig.”

“Maar wij vinden dat we al een serieuze inspanning hebben gedaan. Er is maandenlang onderhandeld om het defensiebudget op te trekken naar 1,54 procent richting 2030 en ook nog een miljard euro extra vrij te maken voor de onmiddellijke operationaliteit van onze troepen”, luidt het. Omdat de noden over tien jaar volgens De Sutter anders zullen zijn, vraagt haar partij om de zaken “globaal” te bekijken. “Het valt te vrezen dat er nog klimaatgerelateerde rampen komen. Ook daarvoor moeten we veerkracht opbouwen, niet alleen militair.”

Een compromis is nog mogelijk, meent de vicepremier. “Er zijn nog dossiers waar we een compromis gevonden hebben, ik denk dat het mogelijk is”, klinkt het. “Waarschijnlijk hebben we die 2 procent niet nodig als de middelen beter worden besteed.” Ze wijst daarbij op een betere onderlinge samenwerking op Europees vlak.