De strijd tegen drugscriminaliteit: 5 lessen die de Antwerpse haven van Rotterdam kan leren

De haven van Rotterdam is met 180.000 medewerkers, een diameter van 40 kilometer en dagelijks duizenden containers de grootste haven van Europa. Ook daar is de drugssmokkel een hardnekkig probleem, vorig jaar is maar liefst 70 ton cocaïne onderschept. Een astronomische hoeveelheid, die experts nog maar het topje van de ijsberg noemen. Rotterdam ligt op nog geen 120 kilometer van Antwerpen, waardoor het voor grote criminele organisaties betrokken in de cocaïnesmokkel één werkterrein is. De drugssmokkel in beide havens kan je dan ook enkel aan banden leggen door het veiligheidsbeleid op elkaar af te stemmen. Met 35 ton cocaïne die in de eerste helft van dit jaar werd onderschept, doet de haven van Antwerpen het niet slecht. Maar met enkele tips vanuit Rotterdam kan dat nog beter, weet Lieselot Bisschop, professor criminologie aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam.