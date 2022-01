De strafste openhartige gesprekken van 2021: zij doorstonden een moeilijk jaar

Voor hen was 2021 pittig tot ongemeen hard. Bovenop corona maakten ze een persoonlijke tragedie mee, zagen hun liefdesgeluk verdwijnen of werden op een ander terrein op de proef gesteld. En toch bleven ze ieder op hun manier zoeken naar een lichtpuntje.

Deze verhalen deden jullie hart het voorbije jaar keer op keer sneller slaan. Van verontwaardiging, van ontroering of van ongeloof. De strafste verhalen van 2021 die je niet gemist mag hebben, lees je tijdens de kerstvakantie nog eens terug in dit dossier.

Gemiste kans op een mannelijke K3

De ‘grote’ verliezer van ‘K2 zoekt K3' is ongetwijfeld Luca. Met zijn bijna twee meter is groot een understatement, maar toch wist hij de harten van het publiek te veroveren met zijn stem en dansmoves. Dat zijn lengte plots een obstakel vormde om de finale te halen, kwam hard aan. “ik heb op een gegeven moment gedacht: och, ik laat het maar los, en dan zijn de tranen natuurlijk gekomen.”

Olivier Deschacht blijft worstelen met scheiding

Hij komt terug buiten en voelt hij zich goed in zijn rol als vader van zijn twee kinderen, maar zijn ex-vrouw Annelien Coorevits zit nog prominent in zijn hart. Twee jaar na de scheiding vertelt Olivier Deschacht open over zijn verdriet: “Ik heb nog pogingen ondernomen om het goed te maken, maar ’t zal ­tussen ons nooit meer in orde komen.”

Na lang zwijgen: het allereerste interview met Mevrouw Bart De Pauw

De kans is klein dat de naam Ines De Vos bekend in de oren klonk. De vrouw van Bart De Pauw bleef ook in betere tijden ver uit de schijnwerpers van haar bekende echtgenoot. En ze bleef zwijgen, ook toen haar man door tien vrouwen beschuldigd werd. Tot dit najaar, ze gaf haar allereerste interview ooit omdat er dingen gezegd moesten worden over de VRT en nog veel meer.

André Hazes Jr. ontmoet de demonen van zijn vader

“Papa, ik lijk steeds meer op jou.” Als Stef Bos het zingt, klinkt het als een ode. Voor André Hazes Jr. is het een bittere realiteit: op z’n 27 bevecht hij dezelfde demonen als die waar ook z’n vader het mee te doen had. In willekeurige volgorde: vrouwen, alcohol, stress en succes. Je kan dat een ironische speling van het lot noemen, maar misschien ook wel een kwestie van genetica.

Breekbaar afscheid van een vriendin

Lara Switten was momblogger en vooral een onwaarschijnlijke mama van drie kinderen. Ze vocht met kanker en nam de Nina-lezers iedere week mee in haar strijd. Hartsvriendin Ine was er altijd bij, ook toen Lara insliep met vrienden en familie wakend aan haar bed. Dit is haar afscheidsbrief met lichtpuntjes voor een heel donker moment.

Ongeloof bij de familie van Jürgen Conings

Meer dan een maand lang was hij de meest gezochte man van het land. Tot hij toevallig gevonden werd. Het verhaal van Jürgen Conings roept vragen op, over hoe ernstig zijn plannen waren, hoe hij toegang kreeg tot materiaal en hoe hij zolang vermist kon zijn. Vragen die ook zijn familie bezighouden, al zien zij toch vooral een man die mentale hulp nodig had.

Dramatisch ongeval, moedige ouders vergeven bestuurder

Het ergste. Dat is zonder meer wat de ouders van de vrolijke spring-in-’t-veld Loesje overkwam. Door een spijtig ongeval stopte haar leven veel te vroeg na een aanrijding. Hoe het verder moet dat weten haar ouders niet, wel dat wrok en kwaadheid niet het antwoord zijn. Een moedig verhaal over vergeving in de allermoeilijkste omstandigheden.

Sergio & Ellemieke: kroniek van een aangekondigde liefdesdood?

Relaties en corona, het is een verhaal van uitersten. Voor Sergio Herman en Ellemieke Vermolen leek het tijdens de eerste lockdown de goede kant uit te gaan. Of was dat alleen wat ze lieten uitschijnen? Zeker is dat 13 jaar hun ongeluksgetal werd, dit is wat eraan vooraf ging.

Ook een therapeut is maar een mens

Een voorbeeldkoppel, een attente lieve man. Als therapeut loopt je eigen relatie op rolletjes en als dat niet zo is, heb je meteen door dat er iets scheelt. Sprookjes, natuurlijk. Dat maakt therapeut Lieve heel duidelijk door het verhaal over de seksverslaving van haar man te delen in een boek. “Geen haar op mijn hoofd dat eraan dacht dat deze lieve man mij zou bedriegen.”