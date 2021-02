De stoep voor uw huis sneeuwvrij maken: is keukenzout een goed alternatief voor strooizout?

In de meeste steden en gemeenten zijn inwoners verplicht om het voetpad voor hun huis zelf sneeuw- en ijsvrij te maken. Wie dat niet doet, riskeert een GAS-boete, of kan aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand een uitschuiver maakt voor zijn of haar deur. Hoe maakt u de stoep op een veilige manier sneeuwvrij, en mag u strooien met keukenzout?

Het politiereglement van de meeste steden en gemeenten schrijft voor dat bewoners van een onroerend goed verantwoordelijk zijn om het voetpad grenzend aan hun woning te ontdoen van sneeuw en ijs over een breedte van 1 meter. Bij panden die onbewoond zijn is dat de taak van de eigenaar, in appartementsgebouwen worden daarover meestal afspraken gemaakt met de syndicus van het gebouw.



Meteen naar buiten rennen bij de eerste neerdwarrelende vlokken is niet nodig, want op de meeste plaatsen krijgt u “een redelijke termijn” om de sneeuw te ruimen. Wie zelf door ouderdom of om medische redenen niet in staat is om de stoep ijs- en sneeuwvrij te maken, kan vaak een beroep doen op buren of de gemeentediensten.



Wie de sneeuw voor zijn of haar deur laat liggen, riskeert een GAS-boete die kan oplopen tot 350 euro. Bovendien kan u aansprakelijk gesteld worden wanneer iemand voor uw woning uitglijdt en zich bezeert.

Strooien

Met een veegborstel, aftrekker of schop kan u de sneeuw van de stoep ruimen. Veeg daarbij de sneeuw niet voor de gevel van uw buren of op de rijweg of het fietspad, maar stapel ze liever op in de goot. Let op dat u riooldeksels of ander straatmeubilair steeds vrijlaat.

Eens het voetpad sneeuwvrij is, dient u ervoor te zorgen dat er geen ijsplekken ontstaan. Een handvol strooizout werkt daarvoor het best. Wie dat niet meteen bij de hand heeft zou ook kunnen kiezen voor zaagsel of zand, al veegt u dat best even terug op eens het terug begint te dooien. Wie niets anders in huis heeft kan ook keukenzout gebruiken, want dat heeft net als strooizout een dooiende werking.



Let bij het strooien altijd op dat u weg blijft van bomen of struiken, aangezien het zout planten en andere begroeiing kan aantasten.

Poll Heeft u uw stoep al sneeuwvrij gemaakt? Ja

Nee

Heeft u uw stoep al sneeuwvrij gemaakt? Ja (68%)

Nee (23%)

Niet van toepassing (9%)

