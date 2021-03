De stad na corona wordt een 15-minuten-stad: “Dat is het lichtpunt van de hele crisis: iederéén wil nu een groene en fietsvriendelijke stad met fijne buurten”

“Corona is het vliegwiel voor stadsvernieuwing.” Kortrijks burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) vertelt, terwijl we door haar stad fietsen, vurig over wat er allemaal staat te gebeuren langs de oevers van de Leie. We passeren kale pleinen vol geparkeerde auto’s, waar straks bomen zullen groeien en mensen op een bankje in de zon kunnen genieten. We rijden door verlaten parkjes en over pleintjes, verborgen achter kerken en kloosters, die binnenkort één groot park worden voor spelende kinderen en keuvelende ouderen. De oude kade van de Leie aan de bekende Broeltorens is al aangepakt, maar er komt nog een jachthaven wat verderop bij. “En dit wordt de Rambla van Kortrijk”, zegt Vandenberghe trots op het Casinoplein - een typische stadskanker uit de jaren zeventig, met parkeerplaatsen en kasseien en een smalle stoep - en wijst in de richting van de Grote Markt die je met een beetje verbeelding en een goeie telelens 400 meter verder, aan het einde van de Jan Palfijnstraat, kan zien liggen. Het zal veranderen in een groene corridor, met zo’n ouderwetse kiosk in het midden van het plein voor het conservatorium. “Je hebt vast al op oude postkaarten gezien hoe de straten en pleinen er voor de oorlog uitzagen? Hoe mòòi was het toen. Dàt willen we terug”, zegt Vandenberghe en ze trapt haar elektrische deelfiets energiek terug in gang.