De slag om kerst: overlegcomité begint uur vroeger uit vrees voor lange discussies

CEO UZ Brussel: “Niet het moment om veel te versoepe­len”

26 november Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, belicht in een gesprek met HLN LIVE de situatie op de intensieve zorg. “We zitten in een zeer drukke fase”, aldus Noppen. Morgen komt het Overlegcomité opnieuw samen om zich te buigen over het coronabeleid. Een van de gespreksonderwerpen is een mogelijke heropening van de winkels. Noppen benadrukt dat het geen goed idee is om op dit moment veel te versoepelen.