De schoenmaker sterft uit of hij is (te) oud: “Je kan een sneaker even goed herstellen als een andere schoen”

Heeft u nog een schoenmaker in het dorp? De kans is klein. En als er al een is, is hij allicht de vijftig voorbij. Het aantal schoenherstellers is de voorbije jaren flink teruggelopen, 1 op de 3 is ermee gekapt. En het is een grijs beroep. “We schatten dat 70 procent ouder is dan 50 en 20 procent zelfs over de pensioenleeftijd zit.”