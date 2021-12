De “schijn van partijdigheid” in zaak Schild & Vrienden: hoe een advocaat een onderzoeksrechter tweemaal schaakmat zette

PORTRET. Wat doet Dries Van Langenhove exact sinds hij werd verkozen, en waar komen zijn inkomsten en die van Schild & Vrienden sindsdien vandaan?

Hij is het jongste parlementslid, maar eist het vaakst de aandacht op. Van de fameuze Pano-reportage over Schild & Vrienden tot - recent - de coronabetoging in Brussel die hij kaapte voor extreemrechts. Maar wie is Dries Van Langenhove eigenlijk echt? Wat doet hij allemaal in het parlement sinds hij 2,5 jaar geleden werd verkozen? Waar haalt hij sindsdien zijn steun en zijn geld vandaan? Hoe hoog kan zijn ster nog rijzen? En wanneer steekt hij Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken een mes in de rug en gaat hij aan de haal met de jeugd van twee partijen tegelijk?

5 december