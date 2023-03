“De schade is enorm”: onrust bij Delhaize dreigt uit te draaien op uitputtingsslag

ANALYSE. Voor 576 supermark­ten in ons land dreigt faillisse­ment: “Onvermij­de­lijk dat winkels zullen sluiten”

Het plan van Delhaize om 128 winkels te verzelfstandigen is nog maar het begin. De hele supermarktsector in ons land staat aan de rand van de afgrond. De vraag lijkt niet óf er iemand valt, maar wel wanneer dat zal gebeuren. “Het is onvermijdelijk dat er winkels zullen sluiten”, valt te horen. En dat heeft impact op de manier waarop we in de toekomst inkopen doen.