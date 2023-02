De Roover: "Onvergeeflijk dat regering De Croo niets doet tegen belastingdruk”

In een interview met Het Nieuwsblad zegt Lachaert wel een eerste stap naar een grote hervorming te willen zetten, om die dan na 2024 uit te rollen. Hij noemt het uitdoven van de crisisbelasting. "Maar de grote hervorming waar je de mensen blij mee gaat maken, en waarmee je minder belastingen heft, is voor later." Op Twitter ontkent Lachaert evenwel dat hij de fiscale hervorming van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nu al begraaft.

"Dat de ene economische hervorming na de andere uitdraait op verwaarloosbare minideals is natuurlijk geen verrassing als je in zee gaat met de PS op basis van een vaag regeringsakkoord", reageert N-VA-fractieleider De Roover. "Maar nu wordt Vivaldi ook op dit terrein het synoniem van stilstand. België is een van de landen met de hoogste belastingdruk in Europa. Eerst de inspanningen van de regering Michel I ongedaan maken en vervolgens een volledige legislatuur fiscaal weinig tot niets ondernemen voor de hardwerkende burger? Dat is onvergeeflijk.”