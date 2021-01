De Roover na bedenkingen bij rol kabinet-Francken in zaak-Kucam: “De Vriendt en Lachaert zijn huichelaars”

Kucam pleegde de feiten toen hij aan de slag was als tussenpersoon voor het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Die laatste benadrukt in een korte reactie via e-mail dat hij noch zijn kabinet ooit beschuldigd of veroordeeld is geweest in de zaak, en "vanaf dag één constructief heeft meegewerkt aan het gerechtelijk onderzoek". Verder wil hij zich "wijselijk onthouden van commentaar in afwachting van het vonnis", klinkt het.

Francken zegt wel nog dat hij achter zijn beleid blijft staan, "waarbij we vele Syrische christenen hebben kunnen redden uit de klauwen van (terreurgroep, red.) IS". Kucam was volgens de N-VA-politicus "een van de vele contactpersonen voor de humanitaire luchtbrug, aangeduid door de Assyrische kerkgemeenschap uit Mechelen". "Hij maakte volgens het vonnis misbruik van die functie, en dat op kap van de meest kwetsbaren. Een zware straf is dan ook gepast.”

N-VA zegt dat Kucam definitief uit de partij wordt gezet als het vonnis bekrachtigd wordt. “Kucam was al preventief geschorst als lid en zal dat ook blijven gedurende een eventuele beroepsprocedure”, is te horen bij de partij. “Eens dit vonnis definitief bekrachtigd wordt, volgt een definitieve uitsluiting als lid, de zwaarst mogelijke sanctie binnen de partijstatuten.”

Open Vld: “Zo snel mogelijk transparantie”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert vraagt intussen “zo snel mogelijk transparantie” van N-VA over de rol van het toenmalige kabinet-Francken in de zaak, nadat de rechtbank heeft geoordeeld dat “een aantal vertrouwelingen op de hoogte was van het systeem en eraan heeft meegewerkt”. “Deze fraude is hallucinant, een nevencircuit van mensenhandel”, tweette hij.

Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt noemt de politieke verantwoordelijkheid van Francken “flagrant”. “Nooit vergeten: Kucam kreeg als N-VA’er carte blanche op het kabinet. Blindelings vertrouwen, geen controle. Vriendjespolitiek van de bovenste plank”, zegt hij op Twitter. Ook Ben Segers (sp.a) benadrukt dat Kucam “carte blanche” kreeg op het kabinet-Francken. “En dan plots uit de lucht vallen wanneer het fout loopt. Dat is goedkoop en veel te gemakkelijk.”

Mahdi: “Dit had nooit mogen gebeuren”

“Dit had nooit mogen gebeuren”, zegt huidig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). “We moeten in de toekomst alles in het werk stellen om te vermijden dat humanitaire visa misbruikt worden voor cliëntelisme.”

Mahdi zelf “wenst een transparantere rapportage over het toekennen van humanitaire visa”, benadrukt zijn kabinet in een persbericht. “De eerste gesprekken met de diensten daartoe zijn opgestart”, klinkt het. Daarnaast wordt er gewerkt aan een uniforme registratie van de humanitaire visa, om het parlement elk jaar te kunnen informeren.

Federaal N-VA-fractieleider Peter De Roover reageert intussen gepikeerd op de posts van De Vriendt en Lachaert. “Nu insinuaties toeteren. In parlement zwijgen als zittende staatssecretaris (De Bleeker) contractbreuk pleegt en zittende minister (Vandenbroucke) Kamer om de tuin leidt en dus wél zelf in de fout gaan. Huichelaars als Egbert Lachaert of Wouter De Vriendt doen dat zonder blozen”, schrijft hij op Twitter.

