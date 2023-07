DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Het mysterie Eric Wittouck, de man zonder gezicht die een miljardenimperium opbouwde dankzij memorabele investeringen

KIJK (omhoog). Daar zijn de eerste Zeeuwse mosselen: “Anno 2023 lever je die niet meer met paard en kar, hé”

Het seizoen van de Zeeuwse bodemmosselen is begonnen en dat mocht voor groothandel De Vistafel/Alfa Fish uit Sint-Lenaarts best even op een originele manier in de verf gezet worden. En dus leverden broers Christophe en Steven Timmermans de eerste jutezakken samen met kweker Alex van Houte per... helikopter. “Die kwaliteit! Kijk nu toch eens!”