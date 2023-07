DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Familie Roussis-Van Gorp, van ophaler van oude rommel tot chemische reus

Wordt nakende staking in Charleroi één van velen deze zomer? “Er moet maar één ding misgaan en Zaventem is ook aan de beurt”, zegt expert

Zorgeloos met het vliegtuig op vakantie, die tijden zijn voorbij. De vakbonden dreigen opnieuw met stakingen in de luchthaven van Charleroi. Dreigt opnieuw een zomer vol problemen? Slaat de vonk ook over naar Zaventem? We vroegen het aan professor-emeritus in de transporteconomie Eddy Van de Voorde (UAntwerpen). “Ik schoot in de lach toen ik ergens las dat deze zomer een rustige, probleemloze zou zijn.”