DE RIJKSTE FAMILIES VAN BELGIË. Familie Lhoist-Berghmans bezit bijna 3 miljard euro: heel discreet, behalve die ene keer

Spijtop­tant in ‘Qatargate’ wil zo snel mogelijk confronta­tie met Belg Tarabella: “Onwaarhe­den en verdenkin­gen stapelen zich op”

Pier Antonio Panzeri, het voormalige Europarlementslid dat in verdenking is gesteld in het grootschalige onderzoek naar corruptie in het Europees Parlement en intussen als spijtoptant voor het gerecht optreedt, heeft aan de onderzoeksrechter gevraagd om geconfronteerd te worden met het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella. Dat melden de advocaten van Panzeri. De verdediging van Tarabella heeft de voorbije maanden de waarachtigheid van Panzeri’s verklaringen als spijtoptant in twijfel getrokken.