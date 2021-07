De Reuzegom-brief aan familie Sanda Dia die nooit verstuurd werd: “Wij willen er alles aan doen om jullie leed te verzachten”

Joris Van Cauter: “Ik verdedig het liefst mensen die worden uitgespuwd. Misschien omdat ik het zelf meemaakte toen ik met school stopte en ze zeiden dat ik achter de vuilkar zou gaan lopen”

3 juli Het grote publiek leerde Joris Van Cauter (46) kennen toen hij advocaat werd van bisschop Roger Vangheluwe - hét gezicht van het misbruik in de kerk. Diezelfde Van Cauter wordt vervloekt omdat hij als raadsman van een Reuzegommer de rechter trachtte te wraken. En nu is hij ook de advocaat van Johan Sabbe, de topmagistraat die niet van zijn vrouwelijke chauffeur kon blijven. "Ik verdedig het liefst mensen die worden uitgespuwd. Misschien omdat ik het zelf meemaakte toen ik met school stopte in het vijfde middelbaar. De leraars zeiden dat ik voorbestemd was om achter de vuilniskar te lopen."