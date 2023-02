De reisklassieker, 10 dagen all-in naar Spanje, is terug. Touroperators verklappen waarom

Torenhoge energierekening? Auto voltanken of nieuwe broeken voor de kinderen? Een hartverzakking aan de kassa van de supermarkt? Allemaal waar, en toch bespaart de Vlaming niet op zijn zomervakantie. “Het belangrijkste is: de reiziger blijft reizen”, stellen de drie grote touroperators Corendon, Sunweb en TUI. Dat blijkt uit hun cijfers: tot 60 procent méér boekingen in januari dan in dezelfde periode vorig jaar en we geven nog altijd gemiddeld 1.000 euro per persoon aan een reis uit. Dit moet u weten over uw vakantie in 2023.