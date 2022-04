‘De recherche’ dreigt met staking tegen ‘verre verhuis’: “Tot 6.000 euro per jaar aan brandstof om te kúnnen gaan werken”

Nog altijd sprake van een matige griepepide­mie in ons land, viroloog Van Gucht: “De piek is in zicht”

In ons land is er momenteel nog altijd sprake van een “matig intense griepepidemie”, zo staat in het wekelijkse bulletin van het gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal mensen dat naar de huisarts gaat met griepachtige symptomen is vorige week nog licht toegenomen, maar volgens viroloog Steven Van Gucht “is de piek in zicht”.

6 april