De rapper en de ‘baas’: twee vrienden die een tweedaagse rooftocht hielden rond Sint-Niklaas

“I have a 1000 problems in my head right now.” Aan het woord is Amar S. (19), een jongeman die een rapcarrière probeerde uit te bouwen met zijn song ‘Time’. Hij en zijn vriend Jens H. (20) zitten met problemen, zoveel is zeker. De twee uit Beveren zijn gearresteerd en worden verdacht van een gewapende overval op een scoutskamp en een steekpartij waarbij een man zwaargewond raakte. De vraag blijft: wat bezielde het duo om dergelijke drieste feiten te plegen?