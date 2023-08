De prijs van het moederschap: “Om vrouwen voltijds aan het werk te houden, moeten scholen flexibeler worden”

Lichaam van vermiste schipper in Dendermon­de gevonden

Het lichaam van de vermiste schipper is teruggevonden in het binnenschip dat vorige week in Dendermonde zonk. Dat bevestigt waarnemend burgemeester Leen Dierick. Er zal nu een autopsie uitgevoerd worden. Inmiddels zijn ook de lichamen van twee honden teruggevonden, de gezelschapsdieren van de schipper.