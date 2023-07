De politie ziet én filmt u (en dat mag nu ook volgens de wet)

INTERVIEW. Wat is er aan de hand met onze jonge vrouwen? Zelfdo­dings­cij­fers met 20 procent gestegen

Het aantal zelfdodingen is met 7,1 procent gedaald in 2021 ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat is het goede nieuws. Veel minder goed blijkt het met jonge vrouwen in ons land te gaan: bij hen stegen de zelfdodingscijfers met 20 procent. Vanwaar die plotse stijging? Directeur van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie Gwendolyn Portzky legt uit.