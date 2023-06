De outing van Conner Rousseau: Vooruit-voorzitter deelt openhartige video over geaardheid

In een openhartige videoboodschap deelt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau (30) dat hij zowel op mannen als op vrouwen valt. Rousseau deelde naar eigen zeggen nooit eerder details over zijn seksuele geaardheid met het grote publiek omdat hij in het verleden al moest afrekenen met negatieve reacties. “Ik heb een heel lange periode enorm geworsteld met mezelf”, vertelt Rousseau onder meer in de video op YouTube.

Rousseau neemt een veertiental minuten de tijd om duidelijk te maken dat hij ook op mannen valt. Daarnaast legt de Vooruit-voorzitter uit waarom hij dat lang met niemand wilde delen. Nu doet hij dat wel, in een gesprek met reportagemaker Eric Goens - met wie Rousseau goede banden onderhield na zijn deelname aan ‘Het huis’.

Struggle

“Ik kom normaal gezien goed uit mijn woorden, maar nu als het over mezelf gaat is dat toch anders. Mijn geaardheid is iets waar iedereen graag over speculeert en waar ik zelf ongeveer drie jaar mee worstel. Zeker als iedereen ernaar vraagt. Dat lukt een aantal jaren, maar ik merk nu dat het op een punt is gekomen dat het me enorm verlamt. Ik struggle met mijn geaardheid. We zijn 2023. Dat is geen issue in deze tijden, maar zelf heb ik het er toch lastig mee”, vertelt Rousseau in de video.

“Zolang ik ermee struggle, vind ik niet dat andere mensen er een affaire mee hebben. Dat vind ik nog steeds. Het maakt het leven niet makkelijker dat je niet volledig hetero bent, zeker als je niet weet waar het leven je nog naartoe zal brengen, wat het uiteindelijk wordt of als je - zoals ik - een sterke kinderwens hebt. Ik heb een heel lange periode enorm gevochten met mezelf.”

Ik voel me opgejaagd wild, omdat mensen hierover voortdu­rend speculeren. Conner Rousseau

Speculeren

Ongeveer twee jaar geleden sprak Rousseau erover met zijn beste vriendin. Zijn moeder bracht hij ongeveer twee weken geleden op de hoogte. “Dat was een aangenaam gesprek”, vertelt hij. Rousseau ervaart extra druk omdat hij een publiek figuur is. “Je moet je eigen tempo kiezen”, vindt hijzelf.

“Ik voel me opgejaagd wild, omdat mensen hierover voortdurend speculeren. Ik snak naar adem en ik hoop dat dit me opnieuw wat adem en mentale ruimte kan geven”, gaat hij verder. Rousseau vertelt dat hij geconfronteerd werd met verschillende roddels. “Ik word gebeld met de vraag of ik een relatie heb met persoon x, maar ik heb nog nooit van die persoon gehoord”, luidt het.

Gepest

Rousseau dacht ook tijdens zijn tienerjaren na over zijn geaardheid, maar stopte dat weg in een doosje dat dicht bleef. “Toen ik ongeveer 13 à 14 jaar was, heb ik een slechte ervaring gehad”, zegt Rousseau. Zijn vader had liever dat hij ging voetballen, maar Rousseau wilde liever dansen. Op school werd hij hiermee gepest.

Ik hoop - door hierover duidelijk­heid te geven - dat mensen mij opnieuw met rust laten. Conner Rousseau

“Het was op een vrije ingrijpende manier”, klinkt het. “Je voelt je eenzaam en donker op een heel jonge leeftijd. Ik heb toen slechte gedachtes gehad. In het tweede of derde middelbaar moesten we na het mountainbiken gaan douchen. Ik werd toen vastgehouden en er werden foto’s van mij genomen. Die beelden werden dan bewerkt. Ze hadden mijn geslachtsdeel weggegomd. Die foto’s werden doorgestuurd naar de rest van de school. Ik ben de week erna naar de dansschool gestapt om te zeggen dat ik ermee stopte.”

Veel bagger

“Vrienden, matekes, volgers. Ik moet jullie iets zeggen… Na een jarenlang gevecht met mezelf. Na nachtenlang piekeren. Na veel geroddel en gedoe heb ik beslist. Ik ga er over praten. Over mijn geaardheid”, schrijft Rousseau vandaag ook op zijn Instagram-pagina.

“Het is 2023. En zogezegd voor niemand een issue. Dat zou het niet mogen zijn alleszins. Toch word ik er constant naar gevraagd. Word ik constant aangespoord erover te praten. Publiek, terwijl dit privé is. Word erover gelachen en verweten. Steek me niet in een kotje. Ik ben nog altijd zoekende. Heb diep gezeten, maar het gaat al veel beter. Heb fantastische vrienden die me helpen. Relativeren. Aanvaarden. Met lach en traan”, klinkt het.

“Omdat alleen ik mijn verhaal kan vertellen. En dat verhaal niet in een korte tekst past. Heb ik een video opgenomen. Daarmee zeg ik in één keer alles wat ik erover wil zeggen. Ik weet dat er veel bagger en sh*t zal komen. Dat hoort er blijkbaar bij als je bekend bent. Ik zal me optrekken aan de mensen die me steunen. Hopend dat ik hierna wat meer mentale rust kan vinden. Hopend dat dit geen issue meer hoeft te zijn. Voor niemand. Nodig ik je graag uit even naar mijn video te kijken. Alles komt goed, toch?”

Waarom nu?

De verkiezingen komen eraan volgend jaar. “Ik weet dat het komende jaar zeer zwaar zal zijn”, gaat hij verder. “Ik heb altijd gedacht: ‘Ik focus me nu op mijn job tot aan de verkiezingen. Dan zal ik er wel iets over zeggen als ik nog meer weet wat ik juist wil weten of wat ik juist wil’”, luidt het. Maar hij merkt dat het enorm aan hem knaagt. “Heel eerlijk? Vanuit een professionele verantwoordelijkheid heb ik zoiets van ‘het is een te grote liability’. Wil ik het risico nemen dat het mij belemmert om de beste versie te zijn van mezelf op professioneel vlak? Neen. Ik hoop - door hierover een duidelijkheid te geven, want het is nog niet eens helemaal duidelijk voor mezelf - dat mensen mij opnieuw met rust laten op dat vlak.”

Reportagemaker Goens

Wat opvalt is dat Rousseau niet, zoals steeds, zelf een filmpje op zijn social media heeft gezet. Deze keer werkte hij samen met reportagemaker Eric Goens. De twee leerden elkaar naar eigen zeggen kennen in 2021, toen Rousseau bij Goens te gast was in ‘Het huis’. De partijvoorzitter sprak er toen open over zijn privéleven, maar een outing volgde er niet. Tenminste, niet voor de camera’s. Achter de schermen spraken de twee wel vertrouwelijk over hoe Rousseau worstelde met zijn seksualiteit. De laatste maanden zagen de twee elkaar opnieuw vaker, omdat Goens Rousseau volgt in het kader van een documentaire. Het was tijdens een van die ontmoetingen dat het idee kwam om een video op te nemen en de outing van de politicus wereldkundig te maken. Volgens Goens zelf is hij niet betaald door de partij Vooruit.

De video werd tegen betaling aangeboden aan deze redactie en ook aan andere mediahuizen. We hebben uit principe besloten niet voor het interview te betalen, omdat het een afgewerkt ‘interview’ was met een Vlaamse politicus die je wekelijks op televisie ziet, die door onze journalisten geïnterviewd wordt en bekendstaat voor zijn toegankelijkheid, maar waarbij we hem zelf geen vragen konden stellen. Hij verspreidt de boodschap zelf op zijn sociale media en biedt het zo aan heel Vlaanderen aan.

Eerder werkte Goens ook al aan een documentaire over Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. Die reportage moet nog uitgezonden worden.

Pauze

Zo’n twee weken geleden kondigde de Vooruit-voorzitter aan op Instagram dat hij even pauze zou nemen. “Om voor anderen te kunnen opkomen moet ik zelf op m’n best zijn. Daarom ga ik de komende tijd wat gas terug nemen. Minder actief hier. Minder snel reageren. Even voor mezelf alles op een rijtje zetten. Alles laten bezinken. Op adem komen", schreef hij toen. De mededeling volgde kort nadat hij met maar liefst 95,63 procent herverkozen werd als voorzitter van Vooruit.

Op de achtergrond van zijn coming out spelen daarnaast ook geruchten over het privéleven van Conner Rousseau. Die gaan niet over zijn geaardheid. Het gaat om verhalen van verschillende mensen die zich niet comfortabel voelden bij zijn gedrag. Ook HLN en VTM NIEUWS doen er onderzoek naar. Dat journalistieke proces loopt nog. Uiteraard berichten de beide redacties daar enkel over wanneer dat ook feiten naar boven zou brengen.