De opeenstapeling van tegenslagen die leidden tot de vlucht van Jürgen Conings: hoe het gepeste schriele mannetje zich omschoolde tot een bodybuilder die steeds bozer werd op de wereld

Corona zette zijn legermissies on hold en hield hem als vurig Anderlechtsupporter al maanden uit het stadion. En dan moest ook nog het fitnesscenter in zijn tuin waar hij bootcamps wilde geven op slot. Allemaal door die “klote regering en virologen”. Morgen is het één jaar geleden dat Jürgen Conings (46) een zak vol oorlogsgeschut stal uit de kazerne van Leopoldsburg voor een aanslag. Vijf weken lang stond het land in rep en roer, tot de militair uit Dilsen-Stokkem uiteindelijk dood werd teruggevonden. Wij spraken met naasten van Conings over wat er voor, tijdens en na zijn raid gebeurde. Vandaag deel 1: de opeenstapeling van tegenslagen en blunders die leidden tot de vlucht van Jürgen Conings.