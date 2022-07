De Moor: “Noodopvang van Oekraïense vluchtelingen decentraliseren lost probleem niet op”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) is op zich niet gekant tegen het decentraliseren van de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Maar dat zal volgens haar niets veranderen aan het fundamentele probleem, namelijk de doorstroming naar structurele opvang in de regio’s. Dat heeft de Moor in de Kamer verklaard.

De opvolgster van Sammy Mahdi was in de bevoegde Kamercommissie uitgenodigd om toelichting te geven bij haar beleidsverklaring. Grote verrassingen vielen daarbij niet te horen. De nieuwe staatssecretaris was zoals bekend immers de kabinetschef van Mahdi en bouwt dus verder op zijn beleid. Na de zomer komt ze met een beleidsnota naar het parlement.

Wel kreeg ze veel vragen voorgeschoteld over de opvang van Oekraïners. Ze verdedigde daarbij het initiatief #plekvrij dat haar voorganger lanceerde. “Op het moment van de massale instroom heeft het ervoor gezorgd dat we iedereen van een bed konden voorzien. Het heeft de solidariteit gecapteerd en georganiseerd.” Omdat het geen langetermijnoplossing was, volgde overleg met de gewesten. Het federale niveau zorgt voor de noodopvang, waarna de Oekraïners nadien worden gedispatcht naar opvang in de regio’s.

“Fedasil gooit handdoek niet in ring”

Die noodopvang gebeurt in het centrum Ariane in Brussel, waar 1.500 plaatsen zijn. Normaal gezien zouden de Oekraïners daar drie tot vijf dagen blijven, maar er is een probleem met de doorstroming naar de opvang in de regio’s. “We zijn er lange tijd in geslaagd de bezettingsgraad rond de 200 tot 300 personen te houden, maar de voorbije weken is de bezetting enorm gestegen. We zitten nu boven de duizend personen en de maximumcapaciteit is bijna bereikt”, aldus de Moor.

“Fedasil gooit de handdoek niet in de ring”, benadrukte de staatssecretaris. Niemand wordt op straat gezet, maar er wordt wel aan de bewoners gevraagd of ze zelf een oplossing voor hun opvang kunnen vinden. Als dat niet lukt, kunnen ze blijven, verzekerde de Moor. Tot vandaag zijn 51.000 vluchtelingen geregistreerd op de Heizel. Er is sprake van 120 attesten per dag: 35 procent - ofwel 42 personen per dag - heeft opvangnodd. Intussen is er afgelopen vrijdag overleg geweest tussen de premier en de ministers-presidenten.

300 plaatsen in Jette

Brussels minister-president Rudi Vervoort pleitte er vandaag nog voor de noodopvang te decentraliseren, dus die ook in Vlaanderen en Wallonië te laten plaatsvinden. De staatssecretaris is daar op zich niet tegen, maar de plaats van die noodopvang is niet het fundamentele probleem. Dat zijn eerder de plaatsen om de vluchtelingen naar te laten doorstromen.

Ze ontkende wel dat het de bedoeling was dat het federale niveau voor duizenden plaatsen noodopvang zou zorgen. Naast Ariane is sprake van 300 plaatsen in Jette. Dat zou ruimschoots voldoende moeten zijn met het oog op het geschatte aantal vluchtelingen dat naar ons land zou komen. De Moor citeerde daarbij een scenario van 78.000 vluchtelingen tegen het einde van het jaar.