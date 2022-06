De Moor: “Mensen betalen geen belastingen voor dwangsommen”

De kersverse staatssecretaris kreeg tijdens haar vuurdoop in de plenaire Kamer meteen zeven vragen voorgeschoteld over de opvangcrisis, zowel uit de oppositie als uit de meerderheid. Zoals bekend kunnen niet alle asielzoekers rekenen op een opvangplaats. Het thema staat later op de avond ook op de agenda van het kernkabinet.

“Nood op korte termijn”

“Er is op korte termijn nood aan extra opvangcapaciteit”, aldus de opvolgster van Sammy Mahdi. Fedasil zal de inspanningen van de voorbije maanden voortzetten, maar kan het werk niet alleen aan. “Daarom pleit ik voor een structuur voor noodopvang. Als we de krachten bundelen, kunnen we op korte termijn de nodige bedden creëren. Als dat kan in Nederland, Duitsland en zelfs in Polen, waarom zouden we het dan hier niet doen?”, aldus De Moor.