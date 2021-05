De moeizame zoektocht naar Jürgen Conings: “De dreiging is niet volledig verdwenen”

“Ik tast volledig in het duister”, zegt Gwendy (46), die zeven jaar lief en leed deelde met Jürgen Conings. Tot hij op maandag 17 mei plots niet meer thuiskwam. Hij liet een afscheidsbrief achter voor ‘zijn lieve schat’. Hij schreef haar dat hij niet meer kan leven in een maatschappij waar niets mogelijk is zonder toestemming van de overheid. Hij liet haar weten ‘in het verzet te gaan’. “Ik zal plots een enemy of the state worden”, waarschuwde hij Gwendy in de brief. “Zoals iedereen heb ik veel vragen. Maar geen antwoorden”, zei ze gisteren. Zij noemde Conings vlak na zijn verdwijning nog een knuffelbeer met een peperkoeken hartje. Later richtte Gwendy zich rechtstreeks tot haar partner. “Jürgen, als je nog leeft, maak geen slachtoffers. Zorg dat het verhaal eindigt, dat het stopt. Voor mij, voor mijn familie. Bepaal zelf hoe, maar zorg dat het stopt.”