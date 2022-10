De ‘methode-De Croo’: iedereen apart in de biechtstoel en op het einde een spurtje

Van verkeerde medicijnen tot verkeerde dosis: ruim 1.200 Vlaamse rusthuisbe­wo­ners hadden in 2021 een “medicij­nin­ci­dent”

Net geen 2 procent van alle bewoners van de woonzorgcentra in Vlaanderen had in 2021 een geregistreerd “medicijnincident”. Dat wil zeggen dat circa 1.269 mensen een verkeerde dosis innamen, de medicijnen op een verkeerd tijdstip namen, verkeerd toegediend kregen of zelfs de verkeerde medicijnen kregen. Dat blijkt uit een kwaliteitsrapport van het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg (VIKZ).

11 oktober