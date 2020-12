De man die in de grondwet schreef dat huwelijk iets is ‘tussen man en vrouw’: wie is de Hongaarse toppoliticus die betrapt werd op Brussels homofeest?

Brussel Organisa­tor seksfeest ziet het probleem niet: “We waren heel voorzich­tig, iedereen had al corona gehad”

18:16 David Manzheley, die het seksfeest voor 25 mannen organiseerde waar vrijdag ook Europarlementslid József Szájer betrapt werd, ziet geen probleem in zijn lockdownfeestje. Dat er een Europarlementslid aanwezig was, wist hij naar eigen zeggen niet. “Op mijn feestjes nodig ik altijd een paar vrienden uit, die op hun beurt ook nog wat vrienden meebrengen, en dan maken we het samen gezellig. We praten wat, we drinken wat - net zoals op café. Het enige verschil is dat we in de tussentijd ook seks hebben met elkaar. Ik zie niet in wat daar verkeerd aan is.” Iets waar de organisator zo van overtuigd is, dat hij ons rondleidt in het appartement waar het seksfeest plaatsvond.