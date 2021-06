De man die de kat de bel aanbond in het PFOS-dossier: “Oosterweel moest er koste wat kost komen”

Antwerpen Ook in de Schelde te veel PFOS, maar hoe vuil is het water nu echt? “Meer vis dan vroeger, maar je eet die maar beter niet”

13 juni Ook in de Schelde wordt de norm voor PFOS overschreden. Volgens Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zijn er 26 bedrijven die water in de Schelde lozen dat PFAS bevat, de verzamelnaam van de chemicaliën waartoe PFOS behoort. Essenscia, de sectorfederatie van de chemie en life sciences, weerlegt dat en betreurt “ten zeerste de foutieve informatie die hierover is verspreid”. PFOS of niet: hoe vuil is de Schelde nu echt? “Als je iedere dag vis uit de Schelde zou eten, zou je gezondheidsproblemen kunnen krijgen, vooral op hormonaal vlak.”