De magie van hotel Amigo bij de wereldsterren? "Het codewoord is discretie. Voor loslippigheid geldt maar één straf: ontslag”

Heel eerlijk? Bepaald indrukwekkend ziet Hotel Amigo er aan de buitenkant niet uit, destijds opgebouwd uit gerecycleerde bakstenen in Spaanse stijl van een gesloopt nonnenklooster. We kunnen zo een dozijn hotels in ons land opsommen met een veel fancyer façade. Denk aan La Réserve in Knokke of Sanglier in Durbuy, om maar twee tenten uit de speelstal van Marc Coucke te noemen. En natuurlijk speelt hier de centrale ligging van onze hoofdstad mee - zeker als er concerten in het Koning Boudewijnstadion plaatsvinden - maar dan zouden ook nog heel wat andere Brusselse toplogementen in aanmerking komen. Bovendien lijkt Hotel Amigo zelfs wat té centraal gelegen, op de hoek van de Vruntstraat en de alle even smalle Stoofstraat. Vlakbij de Grote Markt en Manneken Pis, twee van de populairste trekpleisters in ons land. Ofwel synoniem van onophoudelijke passage en drukte. En toch streken in Hotel Amigo alleen het voorbije jaar al Hollywood-acteur Brad Pitt, de oude knarren van The Rolling Stones en afgelopen week dus ook Chris Martin en co van Coldplay neer. Net zoals de voorbije jaren onder meer zangeres Beyoncé, bokser Floyd Mayweather, rockband U2, filmregisseur Steven Spielberg, politica Hillary Clinton en een jonge Harry Styles (toen nog met One Direction) er incheckten. Bepaald indrukwekkend voor een hotel dat intussen al 65 jaar op de teller heeft.