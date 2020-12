“De maffia van Brugge” moet de elite van Europa worden: hoe studenten van het Europacollege de coronamaatregelen wegfeesten

Brugge Europacol­le­ge veroor­deelt gedrag studenten, die zich mogelijk voor rechtbank moeten verantwoor­den: “Ze moeten beseffen wat de gevolgen kunnen zijn”

9 december Het Europacollege in Brugge reageert voor het eerst op de aanhoudende problemen met hun studenten. Afgelopen vrijdag moest de politie er nog twee lockdownfeestjes stilleggen. “We hebben nogmaals het belang onderstreept van de volksgezondheidsmaatregelen die in België en in het bijzonder in het hoger onderwijs van kracht zijn”, zegt woordvoerder Glenn Bogaert. “We bekijken nog welke sanctie ze krijgen.” Ondertussen bestaat de kans dat enkele van de studenten zich voor de rechtbank zullen moeten verantwoorden.