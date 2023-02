De loopbaan onderbreken is vooral een Vlaamse zaak

Vooral mensen in Vlaanderen draaien hun loopbaan tijdelijk op een lager pitje door bijvoorbeeld loopbaanonderbreking, tijdskrediet of ouderschapsverlof te nemen. Zowat zeven op de tien onderbrekingsuitkeringen die vorig jaar in België werden betaald, waren bestemd voor Vlaanderen, zo blijkt vandaag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

In het Vlaams gewest werden vorig jaar elke maand gemiddeld iets meer dan 162.000 onderbrekingsuitkeringen betaald, tegen iets meer dan 60.900 in Wallonië en bijna 10.500 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Statistiek Vlaanderen baseert zich op cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de federale instelling die instaat voor de uitkeringen.

De onderbrekingsuitkeringen zijn er voor mensen die loopbaanonderbreking nemen (voor de publieke sector), tijdskrediet (privésector) of zogenoemd thematisch verlof (ouderschapsverlof, verlof voor palliatieve zorgen of verlof voor medische bijstand en mantelzorg).

De thematische verloven vormen de grootste groep (gemiddeld ruim 78.000 per maand in 2022), met daarbinnen het ouderschapsverlof veruit als populairste. Dat is goed voor drie kwart van de thematische verloven. Daarnaast waren er vorig jaar gemiddeld bijna 67.000 onderbrekingsuitkeringen voor tijdskrediet en bijna 17.000 voor loopbaanonderbreking.

Vrouwen en 55-plussers

Statistiek Vlaanderen stelt nog vast dat 60 procent van de onderbrekingsuitkeringen naar vrouwen gaat, terwijl 40 procent naar mannen gaat. 55-plussers ontvingen vorig jaar ook een groot deel van de onderbrekingsuitkeringen (ruim 40 procent). Deze laatsten kiezen ook vooral voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet, terwijl tussen 25 en 54 jaar de thematische verloven overheersen. Onder de 25 jaar worden er bijna geen onderbrekingsuitkeringen uitbetaald.

Als je naar de werkloosheidsuitkeringen kijkt, is de regionale verdeling anders. In Vlaanderen waren er vorig jaar elke maand gemiddeld 215.823 werknemers met een uitkering voor volledige of tijdelijke werkloosheid. Dat betekent dat 46 procent van de mensen met een werkloosheidsuitkering in Vlaanderen woonde, tegen 38 procent in het Wallonië en 16 procent in Brussel.