De Lijn zoekt via jobdagen dit jaar nog 600 buschauffeurs

Dit jaar zoekt De Lijn voor heel Vlaanderen nog zowat 600 chauffeurs. Op de jobdag in de Oost-Vlaamse gemeente Destelbergen kwamen vandaag zowat 30 geïnteresseerden af. Een opleiding tot buschauffeur bij De Lijn duurt minimaal zes weken. "Vandaar dat we de jobdag nu organiseren, dan kunnen nieuwe krachten nog tijdens deze zomer ingezet worden", vertelt De Lijn-woordvoerder Frederik Wittock.

De Lijn telt in heel Vlaanderen zowat 6.500 chauffeurs, van wie er ongeveer 1.100 in Oost-Vlaanderen werken. Maar het bedrijf heeft dus dringend nood aan nieuwe krachten. "Begin dit jaar moesten we op zoek naar 900 chauffeurs voor heel Vlaanderen, van wie we er nu al 330 hebben gevonden", zegt de woordvoerder.

"Werken bij De Lijn is meewerken aan een betere en toekomstgerichte mobiliteit in Vlaanderen", zegt Filip Claes, directeur Human Resources van De Lijn. "De Lijn is dan ook volop in beweging. Zo zijn wij samen op weg naar meer duurzaamheid. Die dynamische omgeving biedt heel veel mogelijkheden en groeikansen voor onze medewerkers."

Voor de regio's Gent en Sint-Niklaas worden dit jaar 88 chauffeurs gezocht en volgend jaar nog eens 47. "Vooral Gent en Antwerpen vormen een probleem, door de concurrentie op de arbeidsmarkt met de haven", klinkt het. "In het Brusselse ervaren we dan weer concurrentie door de luchthaven van Zaventem.” De Lijn schermt vooral met erg flexibele uren en een aantrekkelijke verloning. Er is ook een eigen rijschool en het bedrijf mag zelf de examens afnemen. "Wie start met de opleiding, wordt vanaf dag één betaald", zegt Wittock nog.

Mahmoud is nu drie jaar aan de slag bij De Lijn in Gentbrugge en rijdt vooral in het centrum van Gent. Spijt heeft hij zeker niet. "Enkel spijt dat ik het niet eerder heb gedaan", lacht hij. Voordien werkte hij onder meer in een pizzazaak en een kledingwinkel. "Maar hier is alles tot in de puntjes geregeld qua overuren, verloning en vakantie." Nog een pluspunt is volgens collega Hendrik de familiale sfeer. "In al die tijd heb ik nog nooit iemand gehad die me niet wou helpen."

Tot slot kon iedereen die dat wou eens achter het stuur van een bus kruipen om een ritje te maken op het terrein van de stelplaats in Destelbergen. "Volgende week is er een jobdag in Antwerpen en nadien volgen nog onder meer Leuven en Oostende", zegt Wittock nog. "Maar vandaag ben ik zeker tevreden. Vooraf waren zo'n 35 mensen ingeschreven, van wie er een dertigtal kwam opdagen. Dat is zeker een mooie opkomst.”