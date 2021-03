De Lijn: “Volledig emissievrij rijden in stadskernen tegen 2025 is niet haalbaar”

“Het is niet haalbaar om bussen van De Lijn tegen 2025 volledig emissievrij te laten rijden in de stadskernen, zoals de Vlaamse regering wil.” Dat heeft Ann Schoubs, de directeur-generaal van de vervoermaatschappij vandaag gezegd in het Vlaams parlement. De volledige elektrificatie tegen 2035 zal 3,9 tot 5,2 miljard euro kosten.

Dat hoge percentage heeft te maken met “de natuur van het netwerk”, aldus Schoubs. Veel bussen op streeklijnen rijden tijdens hun rit immers ook door stadskernen, en moeten dus ook emissievrij gemaakt worden.

Het probleem zit niet zozeer in het aantal emissievrije bussen, maar vooral in de uitdagingen daarrond. Stelplaatsen moeten worden omgebouwd zodat de bussen kunnen opladen - daarvoor is de helft meer plaats nodig -, elektrische bussen hebben nog een beperkte autonomie waardoor ze nog niet geschikt zijn voor lange streeklijnen enzovoort. “Bussen kopen is niet het probleem, het probleem zit vooral in het laten rijden van die bussen”, aldus Schoubs.

Vervanging meest vervuilende bussen

De Lijn wil de komende jaren de oudste en ook meest vervuilende bussen (euro 3 en euro 4) vervangen. Daarmee zou de uitstoot van ongezonde stoffen al drastisch dalen: -78 procent in 2025 tegenover vandaag, klonk het. Die bussen zouden worden vervangen door e-bussen voor de stadslijnen. Maar Schoubs benadrukte dat “e-hybride bussen” als tussenoplossing ook noodzakelijk zijn. Het gaat dan vooral om de langere, gelede bussen, die puur elektrisch nog niet ver genoeg kunnen rijden. De e-hybrides zouden dan elektrisch rijden wanneer ze door stadskernen passeren en daarbuiten overschakelen op diesel. Later kunnen ze wel omgebouwd worden tot volledig elektrische voertuigen.

Maar die aanpassingen zijn dus niet voldoende om tegen 2025 helemaal emissievrij te kunnen rijden in de stadskernen in Vlaanderen. “Volledig emissieloos rijden, 100 procent, in de stadskernen in 2025 lijkt ons vandaag in de huidige context niet helemaal realistisch”, zo klonk het. “Het plan is opgemaakt om dit maximaal te doen, we geraken wel tot 89 procent stikstofvermindering in de stadskernen.”

Kostenplaatje

De vervoersmaatschappij gaf ook een geüpdatete schatting van het kostenplaatje om De Lijn in heel Vlaanderen tegen 2035 volledig te elektrificeren. De inspanning wordt geschat op 3,9 tot 5,2 miljard euro. Ze omvat de investeringen bij De Lijn zelf en bij de exploitanten. “De kost van de elektrificatie betekent een verhoging van de investeringsmiddelen ten opzichte van het huidige scenario (met diesel- en hybride bussen) van zowat 70 procent”, aldus Schoubs.

De Lijn vraagt van de Vlaamse regering een stabiel financieel engagement op lange termijn om de implementatie van de vergroening mogelijk te maken.

Het grootste deel van de investeringen zou gaan naar nieuwe bussen (zowat 2,6 miljard euro). De grootste onzekere factor is de kostprijs om de stelplaatsen uit te rusten voor elektrische bussen: tussen 870 miljoen en bijna 2,2 miljard euro.

Als alles goed gaat, zouden in 2035 dan 3.430 e-bussen rondrijden in Vlaanderen, goed voor 675.000 emissievrije kilometers per dag.

De Lijn maakte onlangs bekend dat de eerste stelplaatsen die zullen worden aangepast, die zullen zijn van Genk-Winterslag, Kortrijk en Destelbergen. Daar zouden de eerste 63 elektrische bussen, uit een bestelling van 200 e-bussen, ondergebracht worden vanaf 2023.

