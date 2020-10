De Lijn voert pauzeknop in voor jaarabonnementen

Steeds minder zelfstandi­gen doen beroep op overbrug­gings­recht

4:23 Sinds juni is er een sterke daling in het aantal aanvragen van het corona-overbruggingsrecht. Waar in maart, april en mei nog bijna 50 procent van de zelfstandigen in hoofdberoep het overbruggingsrecht aanvroeg, was dat in september nog slechts 0,6 procent. Dat blijkt vandaag uit een analyse van hr-dienstenbedrijf Acerta.