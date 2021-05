De Lijn vermindert tarief voor jeugdorganisaties die op zomerkamp gaan

Het voordeeltarief zal ingaan vanaf 25 juni en geldt tot en met 2 september. De jeugdkampen kunnen gebruik maken van een vaste lijnbus als de kampplaats in de buurt van een halte gelegen is en als de groep kleiner is dan 45 personen. Als de groep groter is dan 45 personen, kunnen ze een versterkingsrit door een extra bus aanvragen. Het tarief blijft in beide gevallen 1,60 euro per persoon. De Vlaamse overheid zal instaan voor de rest van de kosten.