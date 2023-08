De Lijn schrapt vanaf 1 september bepaalde ritten wegens personeelstekort

Doodgescho­ten quadrijder in Oupeye vluchtte allicht voor politie omdat hij cannabis op zak had: “In 2021 leidde hij nog strafexpe­di­tie”

De quadrijder die in Oupeye (Luik) doodgeschoten werd door een agent blijkt een uitgebreid strafblad te hebben. Dat meldt Sudinfo. Domenico D’atria (31) heeft onder meer elf verkeersovertredingen op zijn naam staan en voerde twee jaar geleden een strafexpeditie uit tegen iemand die hem geld verschuldigd was. Hij had ook 30 gram cannabis op zak, een feit waarvoor hij opnieuw achter de tralies kon belanden.