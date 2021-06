De Lijn: “Samen met minister kijken welke tarieven we toepassen”

"Gedifferentieerde tarieven tussen piek- en daluren zijn één methode om te zorgen dat mensen niet altijd in de piekperiode reizen." Dat zei Ann Schoubs, directeur-generaal van vervoersmaatschappij De Lijn, vandaag in een gedachtewisseling in het Vlaams Parlement. "Ik denk dat we samen met de minister moeten kijken welke tarieven we in de toekomst wel of niet willen toepassen."