De Lijn na dodelijk fietsongeval op tramsporen: “Fietsers steken sporen best loodrecht over”

Als fietsers tramsporen moeten oversteken, rijden ze daar best dwars (loodrecht) over. "Zo heb je het minste risico op vallen of vast komen te zitten", meldt openbaarvervoermaatschappij De Lijn.

In Gent is een 35-jarige fietser om het leven gekomen na een val op natte tramsporen. Het ongeval gebeurde een tiental dagen geleden, maar de details raakten nu pas bekend. De tramsporen in Gent hebben een kwalijke reputatie. Slachtoffers blijven vaak met hun fietswiel steken in het tramspoor of glijden uit bij het kruisen van de sporen. Volgens cijfers van het UZ Gent heeft een kwart van de fietsongevallen te maken met de tramsporen. Jaarlijks belanden zowat 500 mensen na hun val op één van de Gentse spoedongevallendiensten.

"Het tramverkeer scheiden van de rest van het verkeer — of minstens van het fietsverkeer — is in Gent, in de historische binnenstad met zijn smalle straten, niet eenvoudig. Dergelijke aanpassingen zijn moeilijk realiseerbaar", aldus De Lijn. De vervoermaatschappij zegt in Antwerpen en aan de kust veel minder vaak met het probleem te maken te hebben, omdat de trams daar vooral in eigen bedding — al dan niet ondergronds — rijden en dus veel minder in gemengd verkeer terechtkomen.

Sensibiliseren

"Er worden alleszins wereldwijd studies uitgevoerd om dit fenomeen aan te pakken en oplossingen te vinden, maar tot nu toe zijn deze niet afdoende", stelt De Lijn nog. "Voor het type sporen in Gent is er geen enkel toepasbaar product op de markt." De maatschappij zegt de evolutie nauw op te volgen. Sporen die niet meer gebruikt worden, worden opgevuld.

De vervoermaatschappij zegt geregeld te sensibiliseren om fietsers te waarschuwen voor tramsporen. Ook worden tramsporen en -beddingen vernieuwd. In Gent staan zo de Botermarkt, de Vervaenestraat en de Coupure op de planning. "Er staan veel tramspoorvernieuwingsprojecten op stapel, waarbij naast grote projecten ook voortdurend klein onderhoud wordt voorzien en de sporen continu worden gemonitord. We moeten er wel voor zien te zorgen dat we niet overal tegelijk aan het werk zijn in functie van de doorstroming.”

De Lijn zegt ook nog zelf geen cijfers te hebben over valpartijen met de fiets — aangezien dat op de openbare weg is — en verwijst voor verdere informatie over het ongeval eind augustus naar de lokale politie.